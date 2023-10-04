مواطن يدعم الرئيس لولاية جديدة: السيسي جعل البلد في أمان واستقرار تام (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس السيسي في جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما حققه من انجازات ساعدت في تغيير الدولة بالكامل.

تابع أنه يكفي الاستقرار التي أصبحت تعيش فيه مصر والأمن والأمان الذي وفره للمواطنين بعد فترة من الأرهاب والخراب عاشها المصريين إلى أن أنقذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات الطرق والكباري والأنفاق علاوة على مشروع قناة السويس والذي يعد عمود الاقتصاد في الدولة المصرية.

واختتم حديثه قائلاً:" بعيدا عن كل المشروعات اللي اتحققت الرئيس السيسي قدر يعملنا كرامة واحترام بين دول العالم".

الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

ينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات، وهي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شان الكسب غير المشروع وتعديلاته، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

إضافة إلى إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.