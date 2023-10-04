بالزغاريد وعلم مصر.. مواطنة تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسماعيلية (فيديو)

شهدت جميع محافظات مصر توافد الكثير من المواطنين في الميادين والشوارع للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي والمطالبة بترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وقالت إحدى المواطنات بمدينة أبو صوير محافظة الإسماعيلية: “إحنا بنحبك يا ريس علشان كل حاجة حلوة عملتها تحيا مصر كلنا نازلين ننتخبك وندعمك في جميع محافظات مصر وأهالي أبو صوير معاك”.

وأضافت: “شكرًا على زيادة المعاشات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ساهمت في إدخال المياه والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروع الصرف الصحي إلى الأحياء الشعبية”.

مدن صناعية جديدة

تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33، 4 مليار جنيه.

أطلقت الدولة مشروعًا لإحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان.

أمن مصر المائي

نجحت الدولة في إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي.

نهضة التعليم

تم إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة فضلا عن تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد.

قطاع الكهرباء

تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات.

التضامن الاجتماعي

توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع 85.5 مليار جنيه كاستثمارات هذا القطاع.

قطاع الصحة

تنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة.

انعكست المشروعات القومية على حياة المواطن العادي وحققت مصر نهضة كبيرة.

طفرة في المنظومة الصحية

توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة هو ما سعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار تسع سنوات من الحكم، وتمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودًا إيجابيًا على التخطيط الصحي.

في مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن.

انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عام ليسجل 29.7%-

احتل الاقتصاد المصري المركز الثاني كأكبر معدل نمو اقتصادي عالمي في 2020 بنسبة 306% متجاوزًا توقعات صندوق النقد.