الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن بالإسماعيلية: الرئيس السيسي وضع أساس بناء الجمهورية الجديدة (فيديو)

مواطن
مواطن

أشاد مواطن من مدينة أبو صوير بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولي حكم مصر،  وينزل يوميًا المصريين ليعلنوا حيهم وتايدهم للرئيس السيسي مطالبينه بفترة رئاسية جديدة.

وقال أحد أبناء عائلات أبو زهران بمدينة أبوصوير:« الرئيس السيسي نجح في محاربة فيروس سي واهتم بالمنظومة الصحية، ودعم كبار السن والمرأة والطفل وأعاد تطوير البنية التحتية ووضع أساسًا للانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة».

وأضاف:« خلال التسع سنوات حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من الإنجازات في مصر وكبار العائلات تعلن دعمها الكامل وتبايع لفترة رئاسية جديدة».

صوامع القمح

المشروع القومي للصوامع، لزيادة السعات التخزينية، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف، وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التي تتم بشكل مميكن داخل الصوامع، وارتفع إجمالي السعات التخزينية من 1.2 مليون طن في 2014 بشون ترابية ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن، في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه، الأمر الذى قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول

منظومة التأمين الصحي الشامل

وقدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".

وتعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.


طفرة في المنظومة الصحية

توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة هو ما سعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار تسع سنوات من الحكم، وتمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا ايجابيا على التخطيط الصحي.

في مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن للحفاظ علي صحتهم.

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