مواطنة: "نزلت أعمل توكيل للرئيس السيسي لأني بحبه" (فيديو)

خرج أمس مئات الآلاف من الشعب المصري ليعلنوا دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها على أرض مصر بعد سنوات من الخراب علي يد جماعة الإخوان الإرهابية.

قالت مواطنة: «أنا نزلت أعمل توكيل للرئيس السيسي لأن بحبه وهنتخبه أنا وأهلي وكلنا بندعمه أنا وكل أهلي وجيراني وكل يوم ننزل لنعلن كلنا حبنا له».

وأضافت: «الرئيس اكتر واحد خايف علي مصر وعايزها في المقدمة ومافيش أفضل منه نقدر نرشحه هو الاختيار الأمثل للشعب المصري».

وفي السياق، نستعرض بعض من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي كالآتي:

مبادرة حياة كريمة

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

وتطوير المستشفيات القائم

قناة السويس الجديدة

إطلاق التأمين الصحي الشامل

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مبادرة 100 مليون صحة

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا

إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

محطة عدلي منصور التبادلية

مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان

جزء من مشروعات النقل والطرق

إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

طوير طريق الصعيد الصحراوي

الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.

تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه.

إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.

إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.

تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.