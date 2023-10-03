مواطنة: قلوبنا مع الرئيس السيسى واخترناه ونازلين نعلن تأييده (فيديو)

أعلن عدد من المواطنين الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها في فترة زمنية قصيرة، واستجاب الرئيس لمطالب الشعب وأعلن عن ترشحه أمس الأمر الذي أسعد جموع الشعب المصري.

وقالت مواطنة وتدعى أم إبراهيم:« كلنا مع الرئيس وبنحبه عمل كتير علشان المصريين ومصر ولازم نستحمل الحمل عليه كبير واحنا كتير وقلبنا مع الرئيس السيسي واخترناه ونازلين نعلن تأييده».

وأضافت: «احنا كلنا نازلين علشان نعلن حبنا له وتأييده في الانتخابات القادمة لأنه نظف البلد وجدد الطرق، قائلة: تحيا مصر والرئيس».

بعض من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي:

مبادرة حياة كريمة

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الاجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكل المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

وتطوير المستشفيات القائم

قناة السويس الجديدة

إطلاق التأمين الصحي الشامل

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مبادرة 100 مليون صحة

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا

إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

محطة عدلي منصور التبادلية

مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)

جزء من مشروعات النقل والطرق

إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.

تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومترًا وتكلفة مليار جنيه.

إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.

إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.

تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.