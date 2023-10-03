الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن بسوهاج تنظم مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسى لفترة جديدة

مسيرات حماة الوطن
مسيرات حماة الوطن بمحافظة سوهاج

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد الديب أمين عام الحزب، والمحاسب كمال شلبي أمين التنظيم وبحضور الأمناء المساعدين والأمانات النوعية والمراكز وكوادر حزب حماة الوطن عدة مسيرات حاشدة في مراكز وقرى المحافظة لدعم وتأييد الرئيس السيسي، وذلك عقب ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تبناها منذ أن تولى سدة الحكم.

الرئيس السيسي شخصية وطنية مخلصة حمت مصر من براثن الإرهاب 

قال الدكتور أحمد الديب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصية وطنية مخلصة حمت مصر والمصريين من براثن الإرهاب وحمل على عاتقه مسئولية الوطن في فترة عصيبة كان في مفترق الطرق واستطاع بحنكته وقيادته تجنب تمزيق وتقسيم البلاد إلى دويلات.

وأكد أن محافظة سوهاج شهدت في عهد الرئيس السيسي إقامة العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والمبادرات الرئاسية التي غيرت الوجه الحضاري لمحافظة سوهاج.

وأشار إلى أن مقرات حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج والمنتشرة في المراكز والقرى والنجوع تعمل على مدار الساعة لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

الحزب يجدد تأييد السيسي ويعلن تسخير كافة المقرات للحملة الانتخابية

وعبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن ترحيبه وسعادته، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للواجب الوطني والنداء الشعبي، وإعلان ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الحزب، أن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وأشار إلى أن ترشح الرئيس السيسي، إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعلن حماة الوطن، عن ثقته التامة في اختيار المصريين، خصوصا أن توكيلات المواطنين لتأييد ترشيح الرئيس السيسي، منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري، رسالة واضحة بأنه الأجدر لتولي المهمة.

وجدد الحزب، تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويسخر كل المقرات والإمكانات للحملة الانتخابية للرئيس، إيمانا من حماة الوطن، بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين.

ودعا حزب حماة الوطن، جميع المصريين لأهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار.

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