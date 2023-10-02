الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

استجاب لنداء الشعب.. حماة الوطن يرحب بإعلان الرئيس السيسى ترشحه لولاية جديدة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

عبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن ترحيبه وسعادته، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للواجب الوطني والنداء الشعبي، وإعلان ترشحه لولاية جديدة  في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 


وأكد الحزب، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين  لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو المحيدة. 
 

وقال إن ترشح الرئيس السيسي، إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. 

وأعلن ثقته التامة في اختيار المصريين، خصوصا وأن توكيلات المواطنين  لتأييد ترشيح الرئيس السيسي، منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني  للاستحقاق الدستوري، رسالة واضحة بأنه الأجدر لتولي المهمة. 

وجدد الحزب، تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويسخر كل المقرات والإمكانيات للحملة الانتخابية للرئيس، إيمانا من خماة الوطن، بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين. 

ودعا  المصريين لأهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار. 
 

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