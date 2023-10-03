الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة سوهاج يؤيدون ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت جامعة سوهاج حشدًا وتجمعات كبيرة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس لدعم  الرئيس السيسي لترشحه لفترة رئاسية أخرى.

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وقال د.حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن منسوبي الجامعة تؤيد الرئيس للترشح لولاية رئاسية جديدة، لتلبية نداء الشعب المصري، وللحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة.

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وأكد النعماني أن الرئيس السيسي هو الأقدر لقيادة البلاد، لتحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة البناء والتطوير التي قادها فخامته منذ توليه المسؤولية  منذ عام 2014.

ووجه الطلاب رسائل تطالب الرئيس السيسى، بمواصلة المشوار والترشح لفترة رئاسية جديدة ورفع الطلاب أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية، وهتافات "تحيا مصر" "كلنا معاك"" "كمل يا ريس واحنا معاك".

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وصرح رئيس جامعة سوهاج خلال مشاركته بختام مؤتمر "حكاية وطن" أن الرئيس السيسي استجاب لرغبة الشعب المصري، وأعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024/2023.

وأوضح أن اليوم الثالث والأخير للمؤتمر تضمن عقد جلسات هامة عن السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلًا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، وإختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.

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وثمن “النعماني” ما تم عرضه من إنجازات  خلال جلسات المؤتمر والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام، حيث تم خلالهم استعراض ما قامت به الدولة المصرية خلال أكثر من تسع سنوات في كل مناحي الحياة لخدمة المواطن المصري، والتي كانت بمثابة دليل قاطع على مدي الجهد المبذول والذي ساهم في استرجاع قوة وإستقرار الدولة المصرية، وأكد للجميع أن مصر تسير في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة.

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وأكد النعماني أهميته الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر، وما حققته الدولة المصرية من نجاحات على جميع الأصعدة، وذلك  بهدف توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة التي تستهدف نشر حالة من الإحباط واليأس لدى المواطن، والتشكيك في قدرات الدولة، حيث تم الرد بالحقائق والأرقام والدراسات العلمية الدقيقة، لدحض الأكاذيب التي تروج لها الجماعة الإرهابية وقوي الشر، مضيفًا إنه تم ايضًا الكشف  عن حجم التحديات والمخاطر التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية ونجحت القيادة السياسية الحكيمة فى التعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار فى كل ارجاء الوطن.

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أضاف رئيس جامعة سوهاج أن فعاليات المؤتمر اختتمت بالجلسة الختامية وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعلن فيها ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري، وسط حشد من كبار رجال الدولة والنخبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجموع  الشعب من مختلف المحافظات التي تم بثها من خلال الفضائيات والتي تطالبه بالترشح ليستجيب السيسي لرغبة المصريين.

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جامعة سوهاج حشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي حسان النعماني مدار 10 سنوات الرئيس للترشح لولاية رئاسية الشعب المصري تحيا مصر كمل يا ريس واحنا معاك

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