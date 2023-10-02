الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: الرئيس السيسي أعلن ترشحه استجابة لنداء الشعب المصري

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، خلال مشاركته بختام مؤتمر "حكاية وطن" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد استجاب لرغبة الشعب المصري وأعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأوضح النعماني أن اليوم الثالث والأخير للمؤتمر تضمن عقد جلسات هامة عن السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلًا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، واختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.

وثمن النعماني، ما تم عرضه من إنجازات  خلال جلسات المؤتمر والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام، حيث تم خلالهم استعراض ما قامت به الدولة المصرية خلال أكثر من تسع سنوات في كل مناحي الحياة لخدمة المواطن المصري، والتي كانت بمثابة دليل قاطع على مدى الجهد المبذول والذي ساهم في استرجاع قوة واستقرار الدولة المصرية، وأكد للجميع أن مصر تسير في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد النعماني، علي الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر، وما حققته الدولة المصرية من نجاحات علي كافة الأصعدة، وذلك  بهدف توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة التي تستهدف 
نشر حالة من الإحباط واليأس لدى المواطن، والتشكيك في قدرات الدولة، حيث تم الرد بالحقائق والأرقام والدراسات العلمية الدقيقة، لدحض الأكاذيب التي تروج لها الجماعة الإرهابية وقوي الشر، مضيفًا إنه تم ايضًا الكشف  عن حجم التحديات والمخاطر التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية ونجحت القيادة السياسية الحكيمة فى التعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار فى كل أرجاء الوطن.

وأضاف النعماني، أن فعاليات المؤتمر اختتمت بالجلسة الختامية وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والذي أعلن فيها ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري، وسط حشد من كبار رجال الدولة والنخبة السياسية والإجتماعية والاقتصادية، وجموع  الشعب من مختلف محافظات الجمهورية التي تم بثها من خلال شاشات الفضائيات، والتي تطالب فخامته بالترشح،  حيث استجاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرغبة الشعب المصري وأعلن لترشحه لإنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

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