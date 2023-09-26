ماذا قال السيسى لرؤساء الجامعات؟.. رئيس جامعة سوهاج يكشف

أكد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتعليم في مصر، مشيرًا إلى أن هناك طفرة كبيرة في هذا الملف، في إطار عمل متكامل.

ماذا قال الرئيس السيسي لرؤساء الجامعات؟

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الجامعات، تاريخي، وكان لقاء الأب، والقائد لرؤساء الجامعات، وقدم نصائحه الغالية بينها أهمية التطور والاهتمام بسوق العمل، وضرورة جذب الطلاب الوافدين، وقال "أنا منكم، ومش عايز نقول الدنيا تمام وورد، ولازم نعترف بالمشاكل ونعمل على حلها".

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة العمل والجد والاجتهاد والتفكير خارج الصندوق ومراعاة النابغين.



وتابع: "اليوم كان بالنسبة لنا عرس وعيد، وخاصة لجامعات مصر كلها، فلأول مرة يتم تكريم أوائل الخريجين في الجامعات المصرية، وهذا الحدث عرس عظيم وتاريخي".