قائمة أسماء أوائل خريجى الجامعات المكرمين من الرئيس السيسى

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعة 2023 ضمن يوم تفوق جامعات مصر، وذلك في استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

تعرف على قائمة أسماء الطلاب المكرمين:

مريم علي محمد، أول قطاع الآداب جامعة بنها.

مصطفى محمود علي حسن، أول قطاعات الدراسات التجارية كلية التجارة جامعة مدينة السادات

عبير لطفي أحمد، أول قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف.

الزهراء سراج الدين محمد، أول قطاع الدراسات التربوية جامعة المنيا

يوسف أحمد زكريا، أول قطاع التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية.

همسة حسام عبدالحليم، أول قطاع الفنون والتربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

إيمان محمد محمود، أول كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح

كلارا سالم يسري لبيب، أول قطاع الاقتصاد والتربية والنوعية بجامعة طنطا.

حنان عبدالرحمن عبدالحكيم، أول قطاع الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط

فايزة حسام حمدي، أول قطاع العلوم كلية العلوم بجامعة العريش.

أحمد زينهم سعد، أول قطاع الدراسات الطبية كلية الطب بجامعة القاهرة

روضة مفيد، أول قطاع الصيدلة كلية الصيدلة بجامعة بورسعيد

رانيا عبدالرحمن عبدالرحيم، أول قطاع الزراعة كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد

داليا مسعود حسن خليل، أول قطاع علوم الحاسب الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

منار السيد رضوان، قطاع التعليم الإلكتروني جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا

نجاة محمد نجيب أحمد، أول قطاع الآثار كلية الآثار جامعة الأقصر

سحر جلال قناوي، أول كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس.

مهاب محسن محمد، أول قطاع الطب البيطري كلية الطب البيطري جامعة المنصورة

محمد السيد حسين محمد، أول قطاع الدراسات الإعلامية، كلية الإعلام، جامعة بني سويف.

يوم تفوق جامعات مصر

وشهد الاحتفال حضور عدد كبير من أهالي الطلاب المتفوقين للاحتفال معهم بتفوقهم وحرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أوائل خريجي الجامعات.