الرئيس السيسى يشهد مسيرة أوائل خريجى جامعات مصر باستاد هيئة قناة السويس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسيرة أوائل خريجي جامعات مصر، ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية.

ومرت المسيرة بزي الاحتفال بالتخرج من أمام الرئيس السيسي، وتقدمتها في البداية شعلة، وكانوا يحملون لافتات عليها اسم الجامعة التابعين لها، وحرص الطلاب على رفع القبعة أثناء مرورهم أمام الرئيس خلال المسيرة.

حضور 25 ألف طالب وطالبة بالاستاد

وشهد الاستاد حضور 25 ألف طالب وطالبة لحضور تكريم أوائل الخريجين، وضمت المسيرة عدد 3000 طالب وطالبة وسط تنظيم رائع على أعلى مستوى.