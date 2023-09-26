قبل تكريمهم.. الرئيس السيسى يحيى المتفوقين فى جولة باستاد هيئة قناة السويس

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحية أوائل الخريجين فور وصوله لاستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وجابت سيارة الرئيس أرض الملعب كاملًا، وقام بالتلويح لهم وذلك وسط استقبال حاشد من الآلاف للرئيس فور وصوله للاستاد للاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، وألقى الرئيس السلام على جميع الحضور وهنأهم بالتفوق.

حضور 1700 طالب للاحتفالية

الاحتفال بحضور 1700 طالب من المتفوقين بكل الجامعات المدنية المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، وقدم الحفل بعض التلاميذ المكرمين.