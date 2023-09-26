الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قبل تكريمهم.. الرئيس السيسى يحيى المتفوقين فى جولة باستاد هيئة قناة السويس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحية أوائل الخريجين فور وصوله لاستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وجابت سيارة الرئيس أرض الملعب كاملًا، وقام بالتلويح لهم وذلك وسط استقبال حاشد من الآلاف للرئيس فور وصوله للاستاد للاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، وألقى الرئيس السلام على جميع الحضور وهنأهم بالتفوق.

حضور 1700 طالب للاحتفالية

الاحتفال بحضور 1700 طالب من المتفوقين بكل الجامعات المدنية المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، وقدم الحفل بعض التلاميذ المكرمين.

تحية اوائل الخريجين استاد هيئة قناة السويس الإسماعيلية سيارة الرئيس

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