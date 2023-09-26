الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يصل استاد هيئة قناة السويس لحضور احتفالية تكريم أوائل الخريجين

الرئيس السيسي يصل
الرئيس السيسي يصل استاد هيئة قناة السويس

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستاد هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية لحضور احتفالية تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات "الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر".

الاحتفال يشهد حضور 1700 طالب من المتفوقين بكل الجامعات المدنية المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

تقدير الرئيس السيسي للعلم والمتفوقين

ويجرى الاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من الجهد والمثابرة ويتم تكريمهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسالة عرفان وتكريم للعقول المصرية النابغة وتقدير الرئيس للعلم والمتفوقين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي استاد هيئة قناة السويس تكريم أوائل الخريجين يوم تفوق جامعات مصر الجامعات المدنية المتفوقين

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