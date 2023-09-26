الرئيس السيسى يصل استاد هيئة قناة السويس لحضور احتفالية تكريم أوائل الخريجين

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستاد هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية لحضور احتفالية تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات "الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر".

الاحتفال يشهد حضور 1700 طالب من المتفوقين بكل الجامعات المدنية المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

تقدير الرئيس السيسي للعلم والمتفوقين

ويجرى الاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من الجهد والمثابرة ويتم تكريمهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسالة عرفان وتكريم للعقول المصرية النابغة وتقدير الرئيس للعلم والمتفوقين.