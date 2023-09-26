الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

أبرز توجيهات الرئيس السيسي خلال "يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر" (إنفوجراف)

فعاليات يوم الاحتفال
فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر وجرى استعراض كافة الإنجازات والمشكلات التي تعاني منها المؤسسة التعليمية مرورا بالثقافة والرياضة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات على هامش زيارته إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بجانب الاجتماع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ليطلع على مستجدات الجامعات في مصر.

ونستعرض في الإنفوجراف التالي أبرز توجيهات الرئيس السيسي خلال "يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر". 

مدينة الإسماعيلية الرئيس السيسي يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر المجلس الأعلى للجامعات

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