الرئيس السيسى: مهم الناس تعرف إن الدولة مهتمة بأبنائها من الشباب.. وحريصة عليهم وخصوصًا أبطالنا الرياضيين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأبطال الحاصلين على بطولات كانت لا تعبر عن تقديرنا لهم، هم يستحقون أكثر من كده بكثير.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أنه يجب على الجميع معرفة أن الدولة تهتم بأولادها، وحريصون على مستقبلهم.

قطاع الرياضة والثقافة

وأضاف: "كنت أتمنى أن وزير الرياضة يتكلم عن الناس الرياضيين اللي سابت البلد وسافرت، لازم تتكلم عن الموضوع دا، لازم نقول للناس ونعرفهم إزاي بنرعى الأبطال، عشان الناس بتقول إن ولادنا مشيوا سابونا عشان إحنا ماوفرناش الدعم ليهم".

وواصل: "يجب أن نتحدث ونوضح تلك النقاط، حتى لا تكون نقطة في مسار التقدم والتطوير الذي يشهده قطاع الرياضة والثقافة"، مؤكدًا أن الدولة حريصة على أولادها وتقديم الرعاية والدعم الكامل لهم.