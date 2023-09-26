الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بحضور الرئيس السيسى.. وزيرة الثقافة تستعرض الخطة المستقبلية للقطاع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استعرضت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الخطة المستقبلية للقطاع الثقافي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت الكيلاني، خلال جلسة "بناء الإنسان"، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك خطة مستقبلية لقطاع الثقافة تتضمن الآتي:-

- إنشاء 4 بيوت قصور ثقافية.

- إحلال وتجديد 12 قصرًا وبيتًا ثقافيًا

- إنشاء 5 مكتبات جديدة.

- إنشاء وإحلال 5 متاحف. 

- إنشاء وإحلال 10 مسارح.

- إحلال وتجديد المعهد العالي لفنون الطفل. 

- الانتهاء من إنشاء أكاديمية الفنون بالإسكندرية.

- الانتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة بأكاديمية الفنون.

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الخطة المستقبلية للقطاع الثقافي في مصر يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر

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