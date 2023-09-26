الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حجازى: هناك صورة ذهنية خاطئة عن التعليم الفني

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

 

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك صورة ذهنية خاطئة عن التعليم الفني، معلقًا: "اللي كان فاكر إن الطالب ضعيف يدخله التعليم الفني دا أمر خاطئ".

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال جلسة بناء الإنسان، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة بدأت تعمل بنظام الجدارات بالتعليم الفني في مصر.

وأوضح أن المنصة الرقمية الآن لديها قنوات تعليمية شاملة لجميع المواد التعليمية والتي تشمل: كتب إلكترونية تفاعلية وبرمجيات وتدريبات واختبارات، متابعًا أن الطلاب يشتكون من شراء الكتب الدراسية بجانب الكتب الخارجية.

واختتم: “الوزارة بدأت العمل في مركز المناهج علي عمل كتب تدريبية وتعليمية لديها جميع طرق الشرح بالتفصيل حتى يستطيع الطالب استخدامها ويقوم بـ“التدريب والحل”، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن أدائه في “التدريب والحل” على موقع الوزارة وذلك ليستغني الطالب بشكل نهائي عن أى مصادر خارجية أخرى”، كما تم إنشاء بنك أسئلة تبدأ من الصف الرابع وصولا إلى الصف الثالث الثانوي ولكنها بنوك أسئلة مفتوحة “التقويم من أجل تعليم أفضل”.

التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي التعليم الفنى المواد التعليمية

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