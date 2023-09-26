الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطمأنة فتاة لاحظها تبكي خلال مسيرة لأوائل خريجي جامعات مصر، ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية.

واستمع الرئيس السيسي، لمطالب الفتاة، وطمأنها بأنه ستتم الاستجابة لكل مطالبها.

وشهد الاستاد حضور 25 ألف طالب وطالبة لحضور تكريم أوائل الخريجين، وضمت المسيرة 3000 طالب وطالبة وسط تنظيم رائع على أعلى مستوى.

ومرت المسيرة بزي الاحتفال بالتخرج من أمام الرئيس السيسي، وتقدمتها في البداية شعلة، وكانوا يحملون لافتات عليها اسم الجامعة التابعين لها، وحرص الطلاب على رفع القبعة أثناء مرورهم أمام الرئيس خلال المسيرة.