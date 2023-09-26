الرئيس السيسى يكرم أوائل خريجى الجامعات باستاد هيئة قناة السويس

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعة 2023، ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، في استاد هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية.

حضور 25 ألف طالب وطالبة لحفل التكريم

وشهد الاستاد حضور 25 ألف طالب وطالبة لحضور تكريم أوائل الخريجين، وضمت المسيرة 3000 طالب وطالبة وسط تنظيم رائع على أعلى مستوى.

كما شهد الاحتفال حضور عدد كبير من أهالي الطلاب المتفوقين للاحتفال معهم بتفوقهم وحرص الرئيس في بداية وصوله للحفل على تحيتهم بجولة بسيارته داخل الاستاد.

كما حرص الرئيس السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع أوائل خريجي الجامعات المصرية وبعدها علت الألعاب النارية سماء مدينة الإسماعيلية.