الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مشروعات البنية التحتية أهم ما جاء به الرئيس السيسي (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

txt

رئيس حملة السيسى الانتخابية يشيد بدور "تنسيقية الأحزاب" فى دعم وتمكين الشباب

txt

مواطن: الرئيس حبيب المصريين ولابد أن يكمل مسيرة التنمية (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول أحد المواطنين العائد من دولة السودان، إن أهم إنجاز حققته الدولة المصرية خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية هي مشروعات البنية التحتية والتي شهدت تطورا كبيرا وإنجازات عظيمة.

وتابع أن الطرق السريعة ومشروعات الكباري والأنفاق أحدثت طفرة واسعة في مختلف المناطق بالدولة المصرية، مؤكدا على أن مصر تخطو خطوات عظيمة في وقت قصير مقارنة بالبلاد الأخرى التي غرقت في الحروب والخراب.

وأضاف أن الدولة المصرية تتقدم سريعا على عكس بعض الدول الأخرى التي ترجع للوراء، لافتا إلى أن علاوة على المشروعات الضخمة في مصر فأنه يوجد بها أمن وأمان لا يوجد في أي دولة أخرى، معلقا: “الناس بتساعد بعض شعب طيب”.

إنجازات الرئيس السيسي 

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

 

 

لاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي المشروعات القومية مواطن يدعم الرئيس السيسي الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة