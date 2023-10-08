مواطن: مشروعات البنية التحتية أهم ما جاء به الرئيس السيسي (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول أحد المواطنين العائد من دولة السودان، إن أهم إنجاز حققته الدولة المصرية خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية هي مشروعات البنية التحتية والتي شهدت تطورا كبيرا وإنجازات عظيمة.

وتابع أن الطرق السريعة ومشروعات الكباري والأنفاق أحدثت طفرة واسعة في مختلف المناطق بالدولة المصرية، مؤكدا على أن مصر تخطو خطوات عظيمة في وقت قصير مقارنة بالبلاد الأخرى التي غرقت في الحروب والخراب.

وأضاف أن الدولة المصرية تتقدم سريعا على عكس بعض الدول الأخرى التي ترجع للوراء، لافتا إلى أن علاوة على المشروعات الضخمة في مصر فأنه يوجد بها أمن وأمان لا يوجد في أي دولة أخرى، معلقا: “الناس بتساعد بعض شعب طيب”.

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.