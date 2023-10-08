الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حملة السيسى الانتخابية يشيد بدور "تنسيقية الأحزاب" فى دعم وتمكين الشباب

جانب من الحملة
جانب من الحملة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي أشاد في بداية اللقاء بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وتمكين الشباب، والالتزام بالدقة والشفافية، حيث إنها تضم قيادات شابة ذات فكر وخبرة كبيرة في العمل السياسي، مؤكدًا على ضرورة نقل تلك الخبرة في توعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة فئة الشباب.

ومن جانبه، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعرض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية بمؤتمر حكاية وطن، مؤكدين على دعمهم المرشح عبدالفتاح السيسي، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

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