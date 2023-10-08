القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 حتى الآن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع القتلى الإسرائليين إلى 700 شخص، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تعيين الجنرال المتقاعد جال هيرش

وفي السياق ذاته، عيّن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الجنرال المتقاعد جال هيرش، مسئولًا عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية طوفان الأقصى.

وأوعز نتنياهو إلى كل الوزارات بالخضوع لتعليماته في كل ما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

وكان نتنياهو حذر، في وقت سابق، اليوم الأحد، الإسرائيليين من الاستعداد لحرب طويلة وصعبة بعد يوم من شن حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، التي تعد أكبر هجماتها المفاجئة منذ عقود ضد الاحتلال؛ حيث نجحت بآلاف الصواريخ استهداف أهداف بعيدة مثل تل أبيب وضواحي القدس، والتي نادرًا ما تشهد أي ضربات مباشرة بسبب نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المتطور "القبة الحديدية".