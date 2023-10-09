الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: صوتى للرئيس السيسى حفاظًا على مستقبل بلدنا

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

التقى "الدستور" عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

قال مارك نسيم، مواطن: صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية حفاظا على مستقبل بلدنا وأن نحفظ لأولادنا حقهم في حياة مستقرة.

وواصل أنه يرغب ألا يعيش أبناؤه ما عاشه هو على مدار سنوات، ليتغير الحاضر ويكتب من جديد لمستقبل ملىء بالإنجازات.

وتابع أن الدولة المصرية شهدت تطويرا شامل المجالات بدءا من تطوير البنية التحتية التي أهملت وتأكلت، حتى أضخم المشروعات العملاقة التي منحت مصر بريق التطوير، موضحا أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من كل تلك الإنجازات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فكل ما يتم إنجازه يعود أولا لمصلحة الوطن والمواطنين.

وأشاد بأن الرئيس اهتم بكل فئات المجتمع ولن يشعر أحد أنه مهمش أو بلا اهتمام في كل الفئات المجتمعية، هناك مبادرات أو مشروعات يحظوا فيها من الاستفادة التي تحسن من حياتهم، لينعموا بحياة كريمة.

txt

مواطن: الرئيس السيسي أعاد هيبة مصر ومنحنا الأمن والأمان

 

https://youtube.com/shorts/8DRaPWviXsI

الانجازات الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي الإسكندرية

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان