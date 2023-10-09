مواطن: صوتى للرئيس السيسى حفاظًا على مستقبل بلدنا

التقى "الدستور" عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

قال مارك نسيم، مواطن: صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية حفاظا على مستقبل بلدنا وأن نحفظ لأولادنا حقهم في حياة مستقرة.

وواصل أنه يرغب ألا يعيش أبناؤه ما عاشه هو على مدار سنوات، ليتغير الحاضر ويكتب من جديد لمستقبل ملىء بالإنجازات.

وتابع أن الدولة المصرية شهدت تطويرا شامل المجالات بدءا من تطوير البنية التحتية التي أهملت وتأكلت، حتى أضخم المشروعات العملاقة التي منحت مصر بريق التطوير، موضحا أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من كل تلك الإنجازات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فكل ما يتم إنجازه يعود أولا لمصلحة الوطن والمواطنين.

وأشاد بأن الرئيس اهتم بكل فئات المجتمع ولن يشعر أحد أنه مهمش أو بلا اهتمام في كل الفئات المجتمعية، هناك مبادرات أو مشروعات يحظوا فيها من الاستفادة التي تحسن من حياتهم، لينعموا بحياة كريمة.

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