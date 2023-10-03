مواطن: شاهدنا في عهد الرئيس السيسي إنجازات قومية ومبادرات وطنية لم نشهدها من قبل

قال خالد محمود، أحد المواطنين، إن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة يضمن استقرار بلدنا واستكمال مسيرة ما بدأناه.

وأضاف محمود أن العالم يشهد تقلبات سياسية واقتصادية جعلت بلاد عظمى تتراجع للخلف وتفقد أمنها الاقتصادي والغذائي والسياسي، ولكننا على العكس، فإن مصر ما زالت متماسكة وتشهد تقدما إلى الأمام، ويوميا نشهد إنجازات تكمل ما سبق.

وأكد أن أكثر الإنجازات التي لمسنا إنجازها مشروع بشائر الخير الذي أنقذ عددا كبيرا من سكان العشوائيات وجعلهم ينعمون في سكن كريم.

وأشاد المواطن، بما تبذله الدولة المصرية من جهود كثيرة لدعم الأسر البسيطة في القرى الأكثر احتياجا ليحصلوا على أبسط حقوقهم في عيش حياة كريمة.