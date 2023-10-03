مواطن. ندعم الرئيس السيسي على قلب رجل واحد من أجل بلدنا

قال مواطن مصري، إننا دائما ما نتجمع في حب مصر، فلابد أن نتكاتف سويا من أجل أن نرى بلدنا في تقدم دائما.

واصل المواطن المصري: “نعلم كم الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن نقف على خطى ثابته لتحسين أوضاعنا، في مختلف المجالات من أجل أن نحظى بحياة كريمة”.

وتابع، أن الرئيس منحنا الأمن والأمان الذي حرمنا منه لسنوات طويلة ونحن غير مستعدين لخسارته مرة أخرى، وأن نتساوى بالدول الشقيقة التي شاهدنا تطورات الأوضاع لديها بسبب الانقسام.

وأكد، أن ما شاهدناه من إنجازات خلال الفتره الماضية لم نعهده من قبل، فلدينا كل يوم جديد، ومجموعة من المشروعات القومية التي تم تنفيذها في وقت قياسي وآن الوقت لأن نجني ثمار ما سعينا لتنفيذه لسنوات طويلة، ولهذا لابد أن نتحد سويا من أجل المرحلة المقبلة.

وأشاد المواطن المصري بما تبذله الدولة لصالح إنجاز التطوير في كافة المجالات، ولهذا علينا دائما مساندة بلدنا لأن هذا دورنا وواجبنا الوطني.



