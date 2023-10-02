مواطن: السيسي رجل القوات المسلحة والجيش المصري أفضل من يؤتمن على الشعب ( فيديو)

قال أحد المواطنين المشاركين في المسيرة الحاشدة في الإسكندرية لـ" الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أفضل من يؤتمن على مصر، ونطالبه بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس قدم الكثير للشعب المصري، منوهًا أنه نزل اليوم ليعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 /2024.

مواطنو الإسكندرية يتظاهرون لمطالبة الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة

انطلقت منذ قليل مظاهرات حاشدة في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإسكندرية عقب تحريرهم توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية قادمة، لاستكمال مسيرة التنمية والتطور، وخرج جموع المصريين من شوارع الاسكندرية وهم يجوبون أرجاء المدينة الساحلية، حاملين علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات لدعم الرئيس السيسي بجانب ترديد الأغاني الوطني، مطالبين باقي المصريين بتحرير توكيلات للرئيس السيسي للترشح، لاستكمال مشواره وتنفيذ مشروعاته القومية لمصر.





مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة

الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين نظم مسيرة حاشدة لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة ينظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام ٢٠١٤ يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.



