مواطن: الرئيس السيسي أعاد هيبة مصر ومنحنا الأمن والأمان

قال عبد الحميد سعد، مواطن مصري، إنه كما ساندنا الرئيس السيسي وقت أزماتنا، علينا أن نسانده في توقيت هام مثل الانتخابات لنقول كلمتنا من أجل قائد وصاحب مواقف.

وتابع أن الرئيس السيسي أعاد هيبة مصر ومنحنا الأمن والأمان الذي حرمنا منه.

ولفت إلى أن كل ما هو من أزمات اقتصادية أو غيرها سيمر، وعلينا أن نتحمله إلا الأمان الذي إذا غاب اختفى معه أي تطوير أو إنجاز ويصبح بلا فائدة.

وأشاد بما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز العلاقات الخارجية لتصبح لمصر كلمتها الرائده في المواقف والمحافل السياسية الهامة على الصعيد العربي والدولي، لتكون دليل أن الأمان الداخلى يدعم الاستقرار الخارجي.