مواطن: الرئيس السيسي حقق إنجازات وانتصارات عديدة على كافة المستويات بالدولة (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول المواطن محمد علي عبد الوهاب، أحد سكان مدينة الشروق التابعة لمحافظة القاهرة، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة نظرا لما حققه من انجازات وانتصارات عديدة على كافة المستويات بالدولة المصرية.

ويضيف عبد الوهاب:"ربنا معاك ياريس كلنا معاك والشعب كله معاك وياريت تكمل معانا وأحنا بندعمك في الانتخابات الرئاسية المقبلة في كل جولاتها".

وأكد على أن الشعب المصري يقدر كافة ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيق إنجازات في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، معقبا: “مقدرين ما يتعرض له الرئيس من كم الضغوطات داخليا وخارجيًا”.

واختتم حديثه قائلا: "الشعب كله معاك يا ريس وربنا يوفقك في المرحلة الجاية ونجمع ثمار المرحلة اللي فاتت وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.