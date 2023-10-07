الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي حقق إنجازات وانتصارات عديدة على كافة المستويات بالدولة (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

txt

مواطن: "أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة ولا يوجد منافس" (فيديو)

txt

مواطن سوهاجي: الرئيس السيسي وفر بنية تحتية متطورة في الصعيد (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول المواطن محمد علي عبد الوهاب، أحد سكان مدينة الشروق التابعة لمحافظة القاهرة، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة نظرا لما حققه من انجازات وانتصارات عديدة على كافة المستويات بالدولة المصرية.

ويضيف عبد الوهاب:"ربنا معاك ياريس كلنا معاك والشعب كله معاك وياريت تكمل معانا وأحنا بندعمك في الانتخابات الرئاسية المقبلة في كل جولاتها".

وأكد على أن الشعب المصري يقدر كافة ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيق إنجازات في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، معقبا: “مقدرين ما يتعرض له الرئيس من كم الضغوطات داخليا وخارجيًا”.

واختتم حديثه قائلا: "الشعب كله معاك يا ريس وربنا يوفقك في المرحلة الجاية ونجمع ثمار المرحلة اللي فاتت وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

إنجازات الرئيس السيسي 

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي إنجازات الرئيس السيسي مواطن يدعم الرئيس السيسي الرئيس السيسي السيسي ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

«ثريدز» يُضيف خصائص جديدة أكثر جذبًا للمستخدمين.. تعرف على التفاصيل

بالأسماء.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟