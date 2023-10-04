مواطنة: رأينا لأول مرة المرأة تتقلد مناصب قيادية في عهد الرئيس السيسي

قالت إحدى المواطنات إن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تعزيزها لتحصل على جميع الامتيازات لتجعل لها مكانة مجتمعية.

وأضافت في حديثها لـ"الدستور" أنه في عهد الرئيس السيسي أول مرة نرى نموذجا للمرأة تتقلد مناصب قيادية سواء في الهيئة القضائية أو في كونها نموذجا مؤثرا في المبادرات الرئاسية التي تهتم بالمواطن البسيط.

وأشارت إلى أن ما بذلته الدولة المصرية من مبادرات اجتماعية لاحتواء الأيدي العاملة من النساء وتشجيعهن ليكونن من المنتجات لا المستهلكات تستحق التقدير والعرفان بالجميل.

وتابعت أن هناك مبادرات رئاسية خُصصت للمرأة للعمل على زيادة من وعيها الفكرة وقدرتها المجتمعية على أن تكون فردا مؤثرا في المجتمع، ذو صوت ومجهود مؤثر.

وأشادت المواطنة المصرية باهتمام الدولة بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقونه ليشعر كل فرد منهم أنه من أولوياتها.