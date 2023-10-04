الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: رأينا لأول مرة المرأة تتقلد مناصب قيادية في عهد الرئيس السيسي

مواطنة تدعم الرئيس
مواطنة تدعم الرئيس

قالت إحدى المواطنات إن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تعزيزها لتحصل على جميع الامتيازات لتجعل لها مكانة مجتمعية.

وأضافت في حديثها لـ"الدستور" أنه في عهد الرئيس السيسي أول مرة نرى نموذجا للمرأة تتقلد مناصب قيادية سواء في الهيئة القضائية أو في كونها نموذجا مؤثرا في المبادرات الرئاسية التي تهتم بالمواطن البسيط.

وأشارت إلى أن ما بذلته الدولة المصرية من مبادرات اجتماعية لاحتواء الأيدي العاملة من النساء وتشجيعهن ليكونن من المنتجات لا المستهلكات تستحق التقدير والعرفان بالجميل.

وتابعت أن هناك مبادرات رئاسية خُصصت للمرأة للعمل على زيادة من وعيها الفكرة وقدرتها المجتمعية على أن تكون فردا مؤثرا في المجتمع، ذو صوت ومجهود مؤثر.

وأشادت المواطنة المصرية باهتمام الدولة بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقونه ليشعر كل فرد منهم أنه من أولوياتها.

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مواطنة مصرية: ندعم الرئيس الإنسان الذى اهتم بالمرأة وجعلها من الأولويات

 

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