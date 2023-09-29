الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن مصرى: الدولة أحدثت إنجازا كبيرا فى ميكنة الخدمات الحكومية

مواطن مصري
مواطن مصري

قال محمود عنتر، عضو نموذج محاكاه مجلس الشيوخ، إن أكثر ما يلمسه من إنجازات هي ميكنة الخدمات الحكومية والتي أحدثت فارقًا كبيرًا في التعاملات مع المواطنين.

وأضاف المواطن المصري، أن ميكنة الخدمات الحكومية كان لها تأثير كبير في منع الفساد وتداول الرشاوي، لتكون كل التعاملات بأنظمة مميكنة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وأشار "عنتر" إلى أن أنظمة الحجز الإلكترونية ساعدت المواطنين في إنهاء تعاملاتهم دون التكدس والزحام الذي كنا نعاني منه في الماضي، لتنتهي الخدمة الحكومية في دقائق معدودة.

وأكمل المواطن المصري، أن المؤسسات الحكومية شهدت تطورًا كبيرًا في تجهيزاتها لتناسب وتكون لائقة بالمواطن المصري، مشيدًا بما خصصته الدولة المصرية من خدمات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة لتحتوي كافة فئات المجتمع المصري.

وأشاد المواطن المصري بما تبذله الدولة المصرية لصالح إنجاز التطوير في كافة المجالات، ولهذا علينا دائمًا مساندة بلدنا لأن هذا دورنا وواجبنا الوطني. 

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إنجازات ميكنة الخدمات الحكومية انظمة الحجز الالكترونية دعم الرئيس الإسكندرية

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