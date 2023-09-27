الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة فى حياة كريمة: نشهد فارق المبادرات الرئاسية فى حياة البسطاء

متطوعة في حياة كريمة
متطوعة في حياة كريمة

قالت عزة محمود، احدى المتطوعات في الفرق الصحية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في برج العرب، إن المبادرات الرئاسية لها دور فارق في حياة البسطاء وهو ما نشهده ونلمسه بأنفسنا.

 

تابعت متطوعة حياة كريمة، إن المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية بمثابة طوق نجاه لأهالي القرى الاكثر احتياجا، وأصبحت مواعيدها منتظرة لديهم للكشف على أنفسهم في جميع التخصصات الطبية دون أي أعباء مالية عليهم.

 

أكملت متطوعة المبادرة الرئاسية، أنها تتطوع في القوافل الطبية منذ عامين، وأكثر ما يشجعها هي دعوات البسطاء نظرا لتخفيف من على أكتافهم عبء المصروفات المالية للاطمئنان على صحتهم، على عكس ما يتم في القوافل الطبية على يد أمهر الأطباء.

 

وأشادت المتطوعة بالقوافل الطبية بأنها أنهت الفجوة الكبيرة من تردي مستوى المستوصفات الطبية بالقرى البسيطة، بأنها استطاعت تقديم الخدمات الطبية باستشارات متكاملة بدءا من الكشف حتى الأشعة والتحاليل في وقت قياسي دون مقابل مالي.

 

وأشادت متطوعة المبادرة الرئاسية، بما تبذله الدولة المصرية من مبادرات وقوافل طبية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا والاهتمام بصحتهم من خلال عدد من المبادرات الطبية والتوعوية لرفع ثقافتهم الطبية.

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متطوعة فى "حياة كريمة": المبادرة تقدم المساعدات لجميع المحتاجين

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