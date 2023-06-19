أهالى برج العرب: «حياة كريمة» حققت أحلامنا فى 4 سنوات فقط

حوَّلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحلام أهالى ومواطنى مدينة برج العرب بالإسكندرية، والقرى التابعة لها، إلى واقع ملموس فى ٤ سنوات فقط، تم فيها إنجاز العديد من المشروعات مثل: إدخال شبكات الصرف الصحى، وإصلاح الطرق، وإحلال مراكز الشباب، وإنشاء مدارس جديدة، وغيرها من المشروعات الضخمة.

وقبل سنوات، عانى الأهالى عدم وجود تخطيط واضح للقرى وافتقاد أبسط الخدمات، وطالبوا مرارًا بأن يعيشوا عيشة آدمية تليق بهم وبأبنائهم، حتى جاءت المبادرة الرئاسية لتستجيب لتلك النداءات، وتحقق لهم جميع مطالبهم عبر برنامج زمنى محدد الوقت والتكلفة.

وقال أحمد، أحد أهالى برج العرب، إنه يعيش فى المدينة منذ ١٣ عامًا ولأول مرة يشاهد هذا التطوير فى جميع القطاعات التنموية التى تخدم الأسر البسيطة بعد سنوات من الحرمان.

وأوضح أن المجمعات الحكومية كانت من أكثر الاحتياجات للأهالى الذين كانوا يضطرون لإنهاء أى معاملة حكومية، للنزول إلى مدينة الإسكندرية أو الذهاب إلى مدينة الحمام وهو ما يضيع الكثير من الوقت والجهد، فضلًا عن الأعباء المالية التى لا تقوى عليها الأسر البسيطة.

وأشاد بالخطوات المنفذة فى تلك المشروعات التنموية، التى كان يتطلب إنجازها سنوات مضاعفة، مضيفًا: «هذا يعكس الإرادة الحقيقية فى تغيير حياة البسطاء للأفضل، وأن يعيشوا حياة كريمة بحق».

وقالت «نجلاء قدرى» إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نفذت العديد من المشروعات ومن أبرزها إنشاء العديد من المدارس الجديدة.

وأضافت: «قبل المبادرة، كان ذهاب أبنائنا للمدارس مصدر قلق دائمًا لنا ولهم، بسبب بعد المسافة بين محل السكن والمدرسة، هذا الأمر أصبح غير موجود الآن بفضل المبادرة».

وأشارت إلى أن المدارس الجديدة أسهمت فى التخفيف من الضغوط على الفصول فى المدارس، وبفضلها تحسن المستوى العلمى لهم، حيث يتم تدريس المناهج بطرق علمية ومنهجية تجعلهم أكثر ارتباطًا بالمدرسة.

وذكرت الدكتورة أسماء مهدى، منسقة «حياة كريمة» فى برج العرب، أن المبادرة منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى عام ٢٠١٩ وأصبح لها تأثير ملموس على حياة أهالى المدينة، والقرى التابعة لها.

وأشارت إلى أن المبادرة استهدفت تطوير وتنمية القرى والمدن، ومد يد العون للأهالى والمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، مضيفة: «منذ إطلاق إشارة البدء، بدأنا العمل الميدانى والوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتم اختيار مدينة برج العرب كونها تضم ٥٧ قرية أُمًا بتوابعها».

وعن خطوات عملها، قالت إنه يتم عقد جلسات بحث ميدانى مع الأهالى لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، ثم بعد ذلك تتم دراسة هذه المطالب والبدء فى تنفيذها فورًا.

وأضافت: «الأهالى كانت لديهم شكوك متزايدة فى إمكانية تنفيذ هذه الوعود، بسبب ما وجدوه فى السابق من تجاهل تام لتنفيذ هذه المطالب، وكان التحدى أمامنا هو كسب ثقتهم من جديد، لأنهم العامل الأساسى والأهم».

وواصلت: «بعد مرور ٤ سنوات، عاصر أهالى مركز ومدينة برج العرب الإنجاز الذى لم يشاهدوه من قبل، وتم التخطيط لتنفيذ ١٨٦ مشروعًا، تم الانتهاء من ٧٤ منها بالفعل، بنسب تنفيذ ١٠٠٪، وجار استكمال الانتهاء من تنفيذ باقى المشروعات».

وتابعت: «المشروعات تشمل مجمعات خدمية، وكذلك القطاع الصحى، وقطاع الصرف الصحى، ومياه الشرب، والقطاع الخدمى والتعليم، والرياضة والرعاية الاجتماعية، وغيرها».

وقالت إن أكثر المشكلات التى عانى منها الأهالى هى عدم وجود وصلات مياه شرب صالحة داخل المنازل، مؤكدة أنه تم الانتهاء من إنشاء محطتين لرفع المياه، واحدة فى قرية أبوصير والأخرى فى مركز برج العرب، وأصبحت المياه الصالحة تصل للأهالى بكل سهولة.

وأوضحت أن قرى «برج العرب» عانت فى السابق عدم وجود بنية تحتية قوية وشبكات صرف صحى، وطالب الأهالى مرارًا بإصلاح الطرق وإدخال الخدمات، وجاءت مبادرة «حياة كريمة» لتوفر لهم جميع احتياجاتهم وتستجيب لجميع مطالبهم.

ومن أعظم مستهدفات «حياة كريمة» داخل مركز ومدينة برج العرب، حسب «مهدى»، هو الاهتمام ببناء الإنسان فى حد ذاته، وتطويره ووضعه على قائمة الأولويات، لذا تم الانتهاء من إعداد مراكز الشباب وإحلالها وتجديدها، بهدف الاهتمام بالنشء والشباب صحيًا ورياضيًا وتوعويًا وتربية جيل قادر على تحمل المسئولية.

وقالت إن تلك الجهود المبذولة ضمن المبادرة تأتى بالتوازى مع المشروعات التنموية الأخرى والمبادرات مثل «كتف فى كتف»، التى تهدف لتوزيع الشنط الغذائية، و«راجعين نتعلم» لتوفير المصروفات المدرسية للمستحقين، والقوافل الطبية وغيرها من الندوات التثقيفية التى ترفع من الوعى المجتمعى لجميع أفراد الأسرة، وتدعم الأسر المستحقة بأقصى استفادة.

وعبّرت منسقة «حياة كريمة» عن شعورها بالفخر من الإنجازات التى قدمتها المبادرة للأهالى، مختتمة: «سعيدة لكونى جزءًا من هذا الإنجاز الذى تحقق، والمبادرة عوضت الأهالى عن سنوات طويلة من الحرمان، وكل ذلك بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة».