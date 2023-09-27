مواطنة: "كلنا واحد" و"أهلًا بالمدارس" خففت أعباء زيادة الأسعار عن المواطنين

قالت إسراء شوقي، مواطنة سكندرية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم للمواطنين من خلال المعارض المدعمة والتي توفر المستلزمات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتابعت "شوقي" أنها دائمًا ما تتردد على معارض "كلنا واحد" لشراء المستلزمات الغذائية والتموينية والتي ينتج عنها توفير جانب متوسط من نفقاتها نظرًا لعروض الأسعار المخفضة عن الأسواق الخارجية.

وأضافت أنها زارت معرض "أهلًا مدارس" لتتفقد أسعار الأدوات المدرسية والتي وجدتها بأسعار مخفضة بقيمة 40٪ مقارنًة بالأسواق الأخرى.

وأشادت "شوقي" بجهود الدولة المصرية للتخفيف عن المواطنين وانتشار مختلف المعارض المدعمة في مناطق متفرقة في مختلف الأحياء ليصل إليها المواطنون بسهولة.