الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الدولة تدرك احتياجاتنا وما يتطلبه تحسين حياتنا من مشروعات قومية

مواطنة تدعم الرئيس
مواطنة تدعم الرئيس

قالت شيرين عبده، من أهالي الإسكندرية، إنها تثق بأن الدولة تدرك جيدًا احتياجاتنا وما يتطلبه تحسين حياتنا من مشروعات قومية تنفذ تباعًا على مدار السنوات، وهذا عكس ما نشاهده في الدول الخارجية التي استسلمت للأزمات العالمية، بل على العكس تبدلت أوضاعها للأسوأ.

وأشادت بأننا نرى جهود الدولة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصراره على تعزيز العلاقات الدولية لإعادة هيبة الدولة المصرية من جديد.

وأكملت أن الدولة سلطت الضوء على كل الفئات المجتمعية، ومن أهمها المرأة، لتلقى دعمًا غير مسبوق في مختلف فترات حياتها، ليتحقق معنى التمكين مجتمعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وتصبح لها مكانتها الرائدة.

وتابعت أن هناك إنجازات شاهدنا تنفيذها على مر السنوات الماضية، من إصلاح محاور الطرق والصرف الصحي، وهي مشروعات كانت مهملة لسنوات طويلة حتى تراكمت أزماتها تباعًا، إلا أننا شاهدنا الفارق بتطويرها.

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مواطنة: “الرئيس السيسي أعاد المواطن لمكانته على رأس أولويات الحكومة” 

 

الدولة المصرية مشروعات قومية الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات محاور الطرق

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