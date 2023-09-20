الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: “الرئيس السيسي أعاد المواطن لمكانته على رأس أولويات الحكومة” 

مواطنة مصرية
مواطنة مصرية

قالت هبة عبد المجيد، مواطنة من محافظة الإسكندرية، إن مبادرات المجتمع المدني دعمت الفئات المهمشة واهتمت بتوفير الدعم اللازم لذوي الهمم وغيرهم من المواطنين الأولى بالرعاية، بهدف دمجهن في الحياة العامة.

وأشادت “عبد المجيد” بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطن ووضعه على رأس أولوياته من خلال إطلاق المبادرات التثقيفية او الدعم المجتمعي والصحي، وعلقت: “الرئيس أعاد المواطن لمكانته على رأس أولويات الحكومة”. 

وتابعت أن هناك دعم رئاسي متواصل للكثير من الفئات المهمشة على رأسهم ذوي الهمم، وظهر ذلك جليًا من خلال مبادرات دعم “القادرون باختلاف” لتحقيق الدمج المجتمعي واحتوائهم ليكونوا نماذج مصرية مشرفة. 

وأضافت أن المرأة تلقت دعمًا رئاسيًا كبيرًا حقق لها التمكين المجتمعي الكامل لتصبح شريكًا أساسيًا في الحياة العامة ويتم تمثيلها في مختلف المناصب القيادية والمجتمعية.

ودعمت المواطنة المصرية الدولة والرئيس السيسي، وعلقت: “مستعدين نكمل الطريق مع الرئيس السيسي.. ونثق أن القادم سيكون خير للوطن”
 

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مواطنة: المعارض الحكومية المدعمة تحمى المواطنين من جشع التجار

الرئيس السيسي الفئات المهمشة اولويات حكومة الدولة المصرية قادرون باختلاف الإسكندرية دعم الرئيس

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