الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: المعارض الحكومية المدعمة تحمى المواطنين من جشع التجار

ناهد عبد الله مواطنة
ناهد عبد الله مواطنة سكندرية

أشادت ناهد عبد الله، مواطنة مصرية، بالمعارض المدعمة، مؤكدة أنها تمثل طوق النجاة للمواطن المصري لشراء مستلزماته بأسعار مدعمة.

وأكملت المواطنة المصرية، أن في مثل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية التي نمر بها نصبح أولى بأي خصومات على المعروضات حتى لو بنسبة بسيطة، ولكن مع تكرار الشراء لأكثر من منتج تكبر الفائدة، موضحة أن هناك فارق أسعار بين المنافذ المدعمة والأسواق الخارحية مما ينقذنا من جشع التجار.

وتابعت أنه من خلال معرض "أهلا مدارس" يكون هناك توفر لكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، كما أن المعارض شاملة كل احتياجات الأسرة المصرية، بما فيها المستلزمات الدراسية.

وتوجهت المواطنة المصرية للأجهزة التنفيذية والدولة المصرية بأهمية تلك المعارض لتلبية احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية.

 

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مواطنة سكندرية بالمعارض المدعمه أهلا مدارس مستلزمات دراسية الاسكندرثة

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