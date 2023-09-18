طبيبة: التطور في القطاع الصحي "ملحوظ" ولصالح البسطاء (فيديو)

قدمت الدكتورة رانيا الصاوي، طبيبة سكندرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من مبادرات وقوافل من أجل صحة المواطنين.

وقالت رانيا إنها تعمل في المجال الصحي وترى الفارق في التطور الذي حدث مقارنة بالماضي، فعلاوة على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمستشفيات والهيئات للقطاع الطبي، فهناك اهتمام كبير بالمواطن البسيط.

وواصلت أن هناك عدد كبير من المبادرات الصحية والقوافل الطبية منها ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن السرطان، وحملات فيرس C، وإنهاء قوائم الانتظار التي دعمت المواطنين وجعلتهم يطمئنون على صحتهم في كافة التخصصات الطبية سواء من كشوفات طبية أو أشعة وتحاليل.

وتابعت أن كل هذه الخدمات يتلقاها المواطن البسيط دون مقابل مادي، وهذا ما يحقق المعادلة في الحفاظ على الصحة العامة للتخفيف من عليه جانب من الأعباء الاقتصادية، مشددة على أننا نثق في أن الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها من أجل حياة كريمة.