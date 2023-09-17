مواطنة: رغم الأزمات العالمية إلا أن مصر قادرة على الاستقرار (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، وهي التي لمسها المواطن، ودعمت على مدار كل تلك السنوات، ثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلنت إحدى المواطنات عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية والتي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

مواطنة تدعم الرئيس السيسي

عبرت راوية بسطاوي، مواطنة سكندرية عن امتنانها لما شهدته الدولة المصرية من تطوير وإعمار في كافة المجالات التي تدعم حياة المواطن المصري.

وتابعت بسطاوي وأشادت بما شهدته المؤسسات الحكومية من تطوير في أنظمتها العمرانية والتشغيلية، وكون أصبحت المعاملات إلكترونية، وهذا ما جعل هناك أحكام ورقابة مستمرة عن تقنين ومنع الفساد الذي كنا نعاني منه في الماضي، وجعلنا نواكب التطور الحكومي الذي يسير عليه الدول المتقدمة.

واكملت ان على الرغم من الأزمات الاقتصادية والسياسية الذي يعاني منه العالم أجمع والتبعية لابد أن تتأثر الدولة المصرية إلا أن ربنا منحنا الاستقرار بفضل القيادة السياسية الواعية والتي تحمل هم المواطنين وتتخذ في سياستها توفير سبل الحياة الكريمة لاعانتهم على الظروف المتقلبة عالميًا.

وواصلت أن لا نجد في يومًا ما أن هناك سلع غير متوفره في الأسواق وأن هناك عجز فق توفير طلبات المواطن المصري تقصر على تلبية احتياجاته اليومية.

وأشادت بأن هناك رسائل مطمئنة من الجهات التنفيذية للمواطنين وإيضاح الأوضاع الاقتصادية بصراحة وشفافية تجعلنا نثق أن ما هو قادم أفضل بكثير.

إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.