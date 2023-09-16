إبراهيم أبو شعيرة: أهالي الشيخ زويد على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي (فيديو)

إنجازات كبيرة حققتها الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، إذ حرص على محاربة الإرهاب من أرض سيناء خاصة الأماكن التي تعرضت لدماء دام سنوات من الحرب والاستشهاد، وجاء ذلك بمساعدة الأهالي كبار المشايخ.

تجتمع أهالي الشيخ زويد وعلى رأسهم عضو مجلس النواب خالد أبو شعيرة، حاملين صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلنوا دعمهم الكامل مطالبين بترشحه في الانتخابات القادمة لاستكمال المسيرة العظيمة التي حققها على أرض شمال سيناء.

أهالي الشيخ زويد



قال أبو شعيرة: "أنت مواطن مصري من الدرجة الأولى ويجب أن تمارس حقق الدستوري، ولابد أن نقف وراء الرئيس قلبًا وقالبًا قولًا واحدًا وأهالي الشيخ زويد دائمًا معاك في المقدمة".



وأضاف أبو شعيرة:" أهالي الشيخ زويد أكثر من يظهر في الاستفتاء الدستوري والانتخابات ليعلن ترشحه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهالي أسر الشهداء من ضحوا بنفسهم لحماية هذه الأرض والمواطنين فيجب جميعاً أن نقف وراء القيادة السياسية التي حمت أرض سيناء من الإرهاب وعلى رأسهم الرئيس".

وأكد، أن أهالي الشيخ زويد تدعم وتبايع رئيسنا العظيم الذي لم يتخل على أهالي سيناء موجهاً الشكر لـ إبراهيم العرجاني ولد سيناء الذي يعشق تراب البلد ويحب الرئيس الذي يسعى إلي صالح سيناء وحمايتها من الدماء والإرهاب وأنهم جميعًا على قلب رجل واحد".

الطاقة والإنتاج

يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإنتاج 75 مليون قدم مكعب يوم، بتكلفة 100 مليون دولار، من خلال حفر عدد 4 آبار وتم وضع 3 آبار على الإنتاج بمعدل إنتاج أولي 60 مليون قدم مكعب/ يوم، بتكلفة 136 مليون جنيه، تم تنفيذ 832 وحدة إسكان اجتماعي بالعريش منقسمة إلى:

472 وحدة سكنية تم الانتهاء منها في يناير 2016، بتكلفة 68 مليون جنيه بحي السبيل.

360 وحدة سكنية تم الانتهاء منها في ديسمبر 2016، بتكلفة 68 مليون جنيه بـ"العريش - نخل - بئر العبد - الحسنة".

التأمين الصحي الشامل

مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وأعمال التطوير والتجهيزات للمستشفيات والوحدات الصحية مستمرة فى محافظة جنوب سيناء.

تنفيذ 13 خط مياه رئيسي، وتنفيذ شبكات الري الرئيسية والفرعية بكل تجمع زراعي.