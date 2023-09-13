الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شيخ سيناوي: الرئيس السيسي حقق مطالب أهل سيناء ونطالبه بالترشح لفترة مقبلة (فيديو)

مشايخ سيناء
مشايخ سيناء

إنجازات كثيرة حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى حكم مصر خاصة بعد إهمال دام سنوات وخراب وإرهاب، وحقق مطالب الكثير من المصريين وعلى رأسهم أبناء شمال سيناء بعدما قضى على الإرهاب الذي كان من أهم مطالبهم الحفاظ على أرضهم وعرضهم وأبنائهم.

قال أحد الشيوخ بمنطقة شمال سيناء: "نحن أبناء أرض سيناء نؤيد ونبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة فترة قادمة".

وأضاف: "جميعنا شاهدنا فترة متقدمة مع الرئيس السيسي فجميع أبناء سيناء خلفك وسر على بركة الله وإلى الأمام.. وتحيا مصر".

وفي السياق، نستعرض بعض إنجازات الدولة في سيناء وهي كالآتي:

مشروع تنمية سيناء واستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد ترعة السلام "ترعة الشيخ جابر الصباح" بمنطقة شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال البنية القومية لإيجاد مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل.

مخطط الكهرباء

وتنفذ وزارة الكهرباء مخططا شاملا لربط كل المدن المصرية والتجمعات بالشبكة القومية للكهرباء، بالتوازى مع تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة. ومنذ عام 2015 تعمل الوزارة على ربط كل التجمعات البدوية بالشبكة القومية فى شمال وجنوب سيناء إلى جانب توفير وحدات التوليد المتنقلة لتلك التجمعات.

 

 https://www.youtube.com/shorts/8DW_dLhCIMI

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