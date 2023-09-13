مشايخ سيناء: الرئيس السيسى صاحب الفضل فى القضاء على الإرهاب (فيديو)

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات عظيمة داخل محافظة شمال سيناء لتطوير وتنمية سيناء، وبدأت فى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى للنهوض بسيناء ودعم المواطن السيناوى، ووضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة.

وقال أحد المشايخ بشمال سيناء: "الرئيس السيسي صاحب الفضل في القضاء على الإرهاب واستعادة سيناء".

وأضاف: "نعلن تضامننا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبايعته لولاية جديدة واستكمال ما حققه علي أرض سيناء".

أبرز إنجازات الدولة في سيناء

التعليم

إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 57 مدرسة، تضم 461 فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 18.440 طالب، تمثل جميع المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية 145.5 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2020.

وتأتي أعمال إنشاء وتطوير المدارس في إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

الطاقة والإنتاج

يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإنتاج 75 مليون قدم مكعب يوم، بتكلفة 100 مليون دولار، من خلال حفر عدد 4 آبار وتم وضع 3 آبار على الإنتاج بمعدل إنتاج أولي 60 مليون قدم مكعب/ يوم، بتكلفة 136 مليون جنيه، تم تنفيذ 832 وحدة إسكان اجتماعي بالعريش منقسمة إلى.

472 وحدة سكنية تم الانتهاء منها في يناير 2016، بتكلفة 68 مليون جنيه بحي السبيل.

360 وحدة سكنية تم الانتهاء منها في ديسمبر 2016، بتكلفة 68 مليون جنيه بـ"العريش - نخل - بئر العبد - الحسنة".

التأمين الصحي الشامل

مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وأعمال التطوير والتجهيزات للمستشفيات والوحدات الصحية مستمرة فى محافظة جنوب سيناء.

تنفيذ 13 خط مياه رئيسي، وتنفيذ شبكات الري الرئيسية والفرعية بكل تجمع زراعي.

تم تنفيذ 100% من الأعمال وإجراء أعمال تسوية الأراضي وأعمال الشبكات الرئيسية للري وتوريد وتركيب الصوب الزراعية لعدد 13 تجمعًا وهي: (ك ٦١ بغداد – الخفجة نخل – خشم/ الخرم – النوافعة/ المغفر – الدفيدف/ الحسنة – طيبة التد – طويل الحامض – أم مفروث – النثيلة ١/ نخل – النثيلة٢/ نخل – أبو رصاص/ نخل – السحيمى/ رأس سدر – الحمة/ رأس سدر) وذلك وفقًا لعقد الاتفاق التنفيذي الموقع بين وزارة الزراعة والهيئة الهندسية وبلغت التكلفة الإجمالية 1.706 مليار جنيه.