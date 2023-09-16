السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن قرار زيادة الحد الأدنى: "الرئيس يشعر بمعاناة الأهالي"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته في قرية سدس الأمراء، التابعة لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، عددا من القرارات الاقتصادية العاجلة خلال اللقاء الجماهيري لزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

 

أقرأ أيضًا

للموظفين والمعاشات.. ابرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

 

وأشاد عدد كبير من المواطنين بشكل عام، وأصحاب المعاشات بشكل خاص بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

txt

قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

txt

"المصريين الأحرار": الرئيس السيسى يشعر بالمواطن وجابر للخواطر

 

في هذا الإطار التقت" الدستور" عدد من المواطنين الذين أشادوا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة، وجهده الدؤوب في رفع العبء عن كاهل المواطنين من أصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

 

مواطنين يشيدون بـ قرارات السيسي اليوم

قال طارق محمد، أحد المواطنين، إن قرار رئيس الجمهورية اليوم ، بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، أمر في غاية الأهمية خاصة وأن يرفع من على كاهل المواطنين والعاملين في الدرجة السادسة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحالي.

ومن جانبه أكد محمد عماد، أحد المواطنين، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وفي كل ظهور له وإعلان قرارات جديدة نجد بعض قرارات السيسي اليوم التي تمس المواطنين من محدودي الدخل، قائلا "الرئيس حاسس بمعاناة المواطنين والأهالي خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وشايف الأسر الأكثر احتياجا عشان كدا بنلاقي دايما قرارات رئيس الجمهورية اليوم تمس المواطن محدود الدخل".

أضاف زياد ناصر، أحد المواطنين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليكون "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، هو مواجهة لرفع الأسعار وللأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هناك دعم كبير وحشود من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ينصر المواطن الفقير في كل قراراته".

 

الحشود الشعبية تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة بني سويف

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية، الذين احتشدوا ورحبوا بالرئيس السيسي الذي أجرى معهم حوارا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي محافظة بني سويف اللقاء الجماهيرى زيادة الحد الأدنى العاملين بالجهاز الاداري القرارات الاقتصادية ا قرارات السيسي اليوم قرار رئيس الجمهورية اليوم

الأكثر قراءة

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات