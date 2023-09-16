مواطنون عن قرار زيادة الحد الأدنى: "الرئيس يشعر بمعاناة الأهالي"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته في قرية سدس الأمراء، التابعة لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، عددا من القرارات الاقتصادية العاجلة خلال اللقاء الجماهيري لزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

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وأشاد عدد كبير من المواطنين بشكل عام، وأصحاب المعاشات بشكل خاص بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في هذا الإطار التقت" الدستور" عدد من المواطنين الذين أشادوا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة، وجهده الدؤوب في رفع العبء عن كاهل المواطنين من أصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

مواطنين يشيدون بـ قرارات السيسي اليوم

قال طارق محمد، أحد المواطنين، إن قرار رئيس الجمهورية اليوم ، بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، أمر في غاية الأهمية خاصة وأن يرفع من على كاهل المواطنين والعاملين في الدرجة السادسة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحالي.

ومن جانبه أكد محمد عماد، أحد المواطنين، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وفي كل ظهور له وإعلان قرارات جديدة نجد بعض قرارات السيسي اليوم التي تمس المواطنين من محدودي الدخل، قائلا "الرئيس حاسس بمعاناة المواطنين والأهالي خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وشايف الأسر الأكثر احتياجا عشان كدا بنلاقي دايما قرارات رئيس الجمهورية اليوم تمس المواطن محدود الدخل".

أضاف زياد ناصر، أحد المواطنين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليكون "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، هو مواجهة لرفع الأسعار وللأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هناك دعم كبير وحشود من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ينصر المواطن الفقير في كل قراراته".

الحشود الشعبية تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة بني سويف

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية، الذين احتشدوا ورحبوا بالرئيس السيسي الذي أجرى معهم حوارا.