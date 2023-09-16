"المصريين الأحرار": الرئيس السيسى يشعر بالمواطن وجابر للخواطر

كشف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن أهمية قرارات الرئيس السيسي اليوم، أثناء زيارته لمحافظة بني سويف.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن القرارات الرئاسية عبارة عن حدوتة مصرية تم تتويجها اليوم بزيارة الرئيس السيسي.

وأضاف، أن الصعيد شهد تنمية حقيقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن ما حدث اليوم في بني سويف، موضحًا أن وما سبقها من تنمية يمكن إن نضع لها عنوان «الرئيس الإنسان» وهذا ما اتضح في القرارات التي اتخذها الرئيس وطريقة التعامل مع المواطنين وحالة الود بين الرئيس والمواطنين.

وأشاد بعدد من المواقف العفوية من الرئيس السيسي إلى أهالي بني سويف متابعًا: "حديث الرئيس مع المواطنين بطريقة بسيطة وجبر خاطر الأطفال دليل علي أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري، وأنينه، وإصرار الرئيس علي جبر خاطر الطفلة والسيدة المسنة".