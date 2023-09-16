قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

قرارات الرئيس السيسي اليوم.. حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة قرارات بهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى ربوع مصر ، خلال افتتاح عدة مشروعات تنموية فى محافظة بنى سويف، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصري يظل بطل روايتنا الوطنية، وأيضا تظل جودة حياته وتلبية مطالبه هي الهدف الأسمى.

قرارات الرئيس السيسي اليوم

كما قال الرئيس السيسي: يظل كل المصريين في وجداني وضميري، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم، كما أن إجراءات الدولة من أجل المواطن، كانت هي القاسم المشترك الأعظم لكل مؤسساتها، مؤكدا أن مصر ستظل الغالية العزيزة، هى نقطة التلاقى، التى تجمع قلوب المصريين فى حبها.

قرارات الرئيس السيسي منذ قليل

إضافة إلى ذلك، أكد الرئيس السيسى ، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، خير دلالة على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجًا، هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وجاءت قرارات الرئيس كالآتى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

فى النهاية تأتي قرارات الرئيس السيسي اليوم، فى إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم .

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