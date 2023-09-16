بعد زيارة الرئيس السيسى.. أبرز المشروعات القومية فى بنى سويف

شهدت محافظة بني سويف، خلال السنوات الماضية، العديد من المشروعات التنموية ضمن خطة الدولة لتطوير القرى وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفيما يلي يستعرض "الدستور" بعض المشروعات القومية البارزة في محافظة بني سويف.

محطة كهرباء بني سويف

تُعَد محطة كهرباء غياضة الشرقية ببني سويف نقلة كبرى في مجال الكهرباء، حيث تعتمد المحطة على الغاز الطبيعي في تشغيلها بقدرة تبلغ ٤٨٠٠ ميجاوات، وبتكلفة بلغت ٢.٠٥ مليار يورو و٤٣ مليون جنيه، وتقع على بعد ١١٠ كيلومترات جنوب القاهرة، بالقرب من قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

وتتكون المحطة من ١٢ توربينة، منها ٨ توربينات من النوع الغازي و٤ توربينات من النوع البخاري، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة ٤٠٠ ميجاوات، تعمل بنظام الدورة المركبة، وتنقسم المحطة إلى ثلاثة مدرجات، تبدأ بالمنطقة الرئيسية التي توجد بها التوربينات، ثم المنطقة الوسطى مرورًا بالمنطقة المطلة على النيل، والعمل في المناطق الثلاثة.

جامعة بني سويف الأهلية

تبعد جامعة بني سويف الأهلية عن القاهرة مسافة 125 كم، بأرض مجمع الكليات رقم (2)، حيث تم تخصيص حوالي 42 فدانًا للكليات بالجامعة الأهلية، وتشمل المباني والطرق الرئيسية والفرعية وبعض الملاعب الخاصة بالأنشطة الرياضية والمساحات، والكافتيريات والبرجولات الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات والمساحات الخضراء والحدائق.

وتعد جامعة بنى سويف الأهلية أحد أهم المشروعات التعليمية بالمحافظة، واشتملت المرحلة الأولى على 13 مبنى، وتضم جامعة بني سويف الأهلية 15 برنامجًا داخل 12 كلية.

المرسى السياحي

يتم العمل حاليًا في مشروع إنشاء مرسى النيل الشرقي بمدينة بني سويف، وتم إنشاء المرسى بطول 320 مترًا تقريبًا، بجانب إنشاء منطقة مطاعم ومبنى إدارى، بالإضافة إلى إنشاء مناطق خضراء على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريبا، بالتوازى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المرسى السياحي.

محور الفشن الحر

يبلغ طول محور الفشن الحر نحو 27 كم، وعرض 22 مترًا، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات الجاري تنفيذها على النيل فى الوجه القبلى، ويشمل المحور تنفيذ 25 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبرى منها 5 كبارى رئيسية وهى كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، كوبرى أعلى المجرى المائى للنيل، كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان الزراعى الغربى، كوبرى بحر يوسف، كوبرى على الصحراوى الغربى.