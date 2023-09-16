الرئيس السيسى يفتتح جامعة بنى سويف الأهلية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، جامعة بني سويف الأهلية، عبد الفيديو كونفرانس، ضمن الافتتاحات التي شهدتها المحافظة اليوم، حيث تم إنشاء الجامعة على مساحة 42 فدانًا، بمجمع 330 فداناً بمدينة بني سويف الجديدة.

وبلغت تكلفة الإنشاءات أكثر من 3 مليارات جنيه، حيث تم تجهيز الجامعة وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة تواكب احتياجات سوق العمل، فإنشاء الجامعة الأهلية جعل المحافظة تتميز بوجود كل الجامعات على أرضها ومنها الحكومية والخاصة والتكنولوجية.

برامج الجامعة الأهلية

وتستعرض «الدستور» عقب الافتتاح جامعة بني سويف الأهلية والتي تبلغ عدد كلياتها 12 كلية بواقع 17 برنامجا، وهي كليات الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة»، وكلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان» وكلية العلاج الطبيعي برنامج «العلاج الطبيعى» وكلية الهندسة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والعلوم والإعلام، والتجارة، والآداب، والتمريض«برنامج التمريض»، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء«برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة»، وكلية الصيدلة.

إنجاز فى سرعة الإنشاء والتنفيذ

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية: إننا حققنا إنجازاً فى سرعة معدلات الإنشاء والتجهيز للجامعة، والتي تأتي ضمن الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أحداث نقلة نوعية لمنظومة التعليم الجامعى داخل المحافظة، والمحافظات المجاورة؛ من خلال توفير برامج دراسية جديدة ومبتكرة غير نمطية تواكب سوق العمل المعاصر، لافتاً إلى أن الإنشاء والتجهيز تم وفقا لأعلى معايير الجودة بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليم.

الجامعة حكومية غير هادفة للربح

وأوضح "منصور"، أن الجامعة حكومية بمصاريف لا تهدف إلى الربح تشمل القطاع الطبي والعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والقطاعات العلمية، وهناك برامج بينية فى أكثر من تخصص لتلبية سوق العمل متميزة محلياً وإقليميا وعالمياً.

وأشاد بالدعم والاهتمام الرئاسي الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية في قطاع التعليم العالي، والذي كان له أثر كبير في إسراع خطى العمل.

جامعة بني سويف الأهلية