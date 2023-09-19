الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن سكندري: المبادرات الحكومية تضع في أولوياتها المواطن البسيط (فيديو)

سعيد حسني مواطن سكندري
سعيد حسني مواطن سكندري

توجه سعيد حسني مواطن سكندري، بالشكر والتحية للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يتم تنفيذه من مبادرات ومشروعات لصالح المواطن المصري البسيط لدعمه كي يعيش حياة كريمة.

وأشاد المواطن المصري، بالمبادرات الطبية والقوافل الصحية بأنها داعم أساسي للأسر محدودة الدخل وتحافظ على صحتهم في كافة التخصصات الطبية علاوة على تنفيذ الأشعة والتحاليل الطبية دون أي مقابل مادي، موضحا أنه على الرغم من أن تلك القوافل الطبية مجانية إلا أنها تتم بأطباء أكفاء يقدمون استشارات طبية ذات ثقة للمواطن.

وتابع أن ما تم تنفيذه من مشروعات البنية التحتية كانت بمثابة المنقذ خاصة مشروعات الصرف الصحي وصرف الأمطار في الإسكندرية لتفادي غرق المدينة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي، التي كان يتضرر منها المواطنين بسبب غرق الشوارع لتصل إلى أن تغرق المنازل منخفضة الأرض بمياه الأمطار.

وطالب الدولة المصرية بمزيد من المشروعات القومية التي تبني حياتنا بعد حرمان من التطوير دام لسنوات، معلقا: “عرفنا قيمة مسؤولين خايفين على البلد”.

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مواطنة: رغم الأزمات العالمية إلا أن مصر قادرة على الاستقرار (فيديو)

مواطن سكندري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المواطن المصري البسيط بالمبادرات الطبية القوافل الصحية

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