متاح.. موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 شهر كام؟

مع بدء استعداد الدولة المصرية لخوض ماراثون انتخابات الرئاسة حرص المواطنين على معرفة موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 شهر كام عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مطلع الشهر الجاري، بالجدول الزمني، وبدأ بفتح باب الترشح في يوم 5 أكتوبر الماضي.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 شهر كام؟

لذا تنشر «الدستور» ميعاد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 طبق الجدول الزمني الذي قد جرى إعلانه رسميًا.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 طبقا للجدول الزمني

وتأتي كافة تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، كالتالي:

يوم 5 أكتوبر 2023: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويكون مستمر 10 أيام متتالية.

يوم 14 أكتوبر 2023: غلق باب الترشح بالانتخابات الرئاسية.

يوم 16 أكتوبر 2023: إعلان القائمة الأولية لكافة أسماء المرشحين.

17 أكتوبر و18 أكتوبر: تلقي التظلمات على المرشحين للرئاسة.

يوم 26 أكتوبر 2023: البت في التظلمات والإخطار بها.

27 و28 أكتوبر 2023: تقديم كافة الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

ومن يوم 29 أكتوبر والى 7 نوفمبر المقبل: فصل المحكمة الإدارية العليا بالطعون.

9 نوفمبر: إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم.

15 نوفمبر 2023: هو آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه.

وأيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023: انتخابات المصريين في الخارج.

أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023: الانتخابات في الداخل.

14 ديسمبر 2023: تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.

15 و16 ديسمبر 2023: البت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة.

18 ديسمبر 2023: إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.

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موعد الاقتراع خارج مصر في الانتخابات الرئاسية

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، وهي أيام 1 و2 و3 ديسمبر، على أن سيبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك عقب توقف الحملة الانتخابية وبدء الفترة الخاصة بالصمت الدعائي للمصريين بالخارج باليومين السابقين على يوم الاقتراع إلى الساعة 12 منتصف الليل في التوقيت المحلي لكل دولة.