طاهر أبوليلة: أدعم الرئيس فى الانتخابات.. نحن فى بداية التنمية والقادم أفضل

قال الفنان طاهر أبوليلة، إنه سعيد بتواجده على أرض محافظة شمال سيناء الجميلة وخاصة في شهر أكتوبر، شهر النصر على إسرائيل، مضيفًا أن مدينة العريش غالية عليه، لما تمتلكه من جمال، مؤكدًا أن الأمن والأمان عادا مجددًا لمحافظة شمال سيناء ونسير على أرضها دون خوف من الإرهاب.

ووجه الفنان طاهر أبوليلة التحية للشهداء من الجيش والشرطة، فبفضلهم عاد الأمن والأمان والاستقرار مجددًا لمحافظة شمال سيناء، موضحًا أنه جاء لزيارة مدينة العريش للاستمتاع بها، ويشعر بأن أهلها هم أهله وليس غريبًا عنهم، فبمجرد زيارته للعريش رحبوا به وشعر بالطمأنينة بتواجده وسطهم، مؤكدًا أن زيارته لمحافظة شمال سيناء تضفي عليه السعادة والفرحة، وأنه سيأتي مجددًا لزيارة مدينة العريش "وكل سنة ومصر طيبة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة".

أدعم الرئيس في الانتخابات

وأضاف الفنان طاهر أبوليلة، على دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه يقف خلفه في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي غيّر وجه التنمية في مصر بأكملها، حيث أقام العديد من المشروعات الكبرى في كل أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بنى مصر الحديثة، وأن الرئيس خلال الفترات المقبلة سيبني المزيد من المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن كل المشاريع التي حدثت في الفترة الماضية هي أول خطوة للرئيس، وأن القادم سيكون أفضل، والمشروعات الكبرى ستستمر، والتنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها كل أرجاء مصر ستنتشر في كل أرجاء البلد خلال الفترة المقبلة.